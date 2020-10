Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr kam es auf der Straße Hoher Weg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 35-jährige Autofahrerin touchierte beim Anfahren aus einer Parkbucht einen Roller. Dies führte zum Sturz des Rollerfahrers und seines Beifahrers. Beide wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro.

