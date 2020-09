Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unbekannte überfallen Mann

Mit einer Schusswaffe bedrohten Unbekannte am Mittwoch in Biberach einen 33-Jährigen.

Ulm (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 33-Jährige gegen 20.45 Uhr zu Fuß in der Riedlinger Straße unterwegs. In der Unterführung am Kreisverkehr Fünf Linden sei eine fremde Frau auf ihn zugegangen und wollte ihn küssen, sagte der Mann später der Polizei. Zeitgleich seien drei Männer mit Mund-Nase-Schutz gekommen. Einer davon habe ihn mit einer Schusswaffe bedroht, die beiden anderen hielten und schlugen ihn. Währenddessen habe ihm die Frau die Geldbörse abgenommen, so der Mann weiter. Danach flüchteten die Täter und warfen die entleerte Geldbörse in einen angrenzenden Maisacker. Bei der Suche nach der Geldbörse half dem Mann ein Autofahrer. Sie fanden die Geldbörse, jedoch ohne Scheine. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei aus Biberach nach den vier mutmaßlichen Verdächtigen. Sie waren komplett schwarz bekleidet und trugen einen schwarzen Mund-Nase-Schutz. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Autofahrer, der dem Mann behilflich war und hofft auf Zeugenhinweise. Die Ermittler fragen:

- Wer hat die Tat beobachtet oder die Verdächtigen im Bereich der Unterführung gesehen? - Wer kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07351/4470 an die Polizei.

