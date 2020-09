Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Leine zu lang

Schwere Verletzungen erlitt eine Seniorin bei einem Unfall am Donnerstag in Gingen.

Ulm (ots)

Nach Erkenntnissen der Polizei war gegen 11.15 Uhr eine Frau mit zwei Hunden in der Uferstraße unterwegs. Die Tiere waren an einer ausziehbaren Leine, die nicht arretiert war. Die Hunde sahen auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen anderen Hund. Sie rannten zu ihm über die Straße, unmittelbar vor eine Radfahrerin, die in Richtung Immenreich fuhr. Die Frau stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hunde blieben unverletzt. Am Rad entstand kein Schaden.

++++1604185

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell