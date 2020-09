Polizeipräsidium Ulm

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag eine Frau bei einem Unfall in Ulm.

Gegen 9.30 Uhr war ein 74-Jähriger mit einem VW in der Jägerstraße unterwegs. Er wollte nach rechts in die Blaubeurer Straße abbiegen. Dabei übersah er eine 25-Jährige, die auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen, worauf die Frau stürzte und dabei leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Auto beträgt rund 3.000 Euro.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

