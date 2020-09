Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Einbrecher gibt auf

Mit einer Bohrmaschine war zwischen Montag und Donnerstag ein Unbekannter in Königsbronn am Werk.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei machte sich der Täter an einem Gebäude in der Kirchstraße in Zang zu schaffen. Er bohrte an einer Tür die Abdeckung des Zylinders auf und ließ danach von seinem Vorhaben ab. Die Polizei (Tel. 07321/3220) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

