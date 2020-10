Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit nach Handykauf eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Ein 47-jähriger Ludwigshafener wollte am Montagnachmittag in einem Geschäft im Rathauscenter ein Gerät reklamieren. Dadurch entwickelte sich ein Streitgespräch mit dem Verkäufer. Der 47-Jährige schlug dem Verkäufer im Verlauf des Streites mit dem Handy in Gesicht. Der Verkäufer wurde dadurch leicht verletzt. Gegen den 47-Jährigen wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

