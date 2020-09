Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200917.8 Heide: Mofadiebstahl vor der Haustür

Heide (ots)

Zwischen dem 15.09.2020 und 16.09.2020 ist in Heide ein Mofa der Marke Rex entwendet worden.

Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug am 15.09.2020 gegen 17:00 Uhr vor seiner Wohnanschrift in der Timm-Kröger-Straße in Heide ab. Leichtfertigerweise verschloss er sein Mofa der Marke Rex nicht. Am orange/schwarzen Vehikel war ein Versicherungskennzeichen, 338 AKN in schwarzer Schrift, montiert. Am Folgetag stellte der 31-Jährige den Diebstahl gegen 16:00 Uhr fest. Dem Heider ist ein Schaden von 500 Euro entstanden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl machen können, melden sich bei der Kriminalpolizei Heide unter 0481 / 940.

Jochen Zimmermann

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell