Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200917.7 Hennstedt: Miese Gauner erbeuten mehrere tausend Euro

Hennstedt (ots)

Über einen Zeitraum von rund zwei Monaten haben Unbekannte von einer Seniorin mehrere tausend Euro auf bisher nicht abschließend geklärtem Wege ergaunert. Ein Angehöriger bemerkte erst jetzt den Schaden und erstattete Anzeige.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erfolgten auf dem Konto der Dithmarscherin mehrfach unautorisierte Abbuchungen, aber auch eine Gutschrift. Insgesamt jedoch entstand der Geschädigten ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Offenbar hat die Dame zumindest telefonisch Kontakt zu unterschiedlichen Personen gehabt, die für die Kontobewegungen verantwortlich gewesen sein dürften. Was genau sich allerdings zugetragen hat, bleibt zu klären. Laut dem Anzeigenden dürften die Betrüger die Seniorin mit unwahren Geschichten und Identitäten manipuliert und eingeschüchtert haben. Ein weiterer Geldtransfer ist offenbar in Vorbereitung gewesen, aber nicht zustande gekommen.

Der vorliegende Fall zeigt erneut, wie wichtig es ist, dass Angehörige und Freunde ältere Menschen über Betrugsmaschen aufklären. Die Maschen sind leider derart vielfältig, dass sie sich abschließend nicht aufzählen lassen, so dass der wichtigste Hinweis an die potentiellen Opfer der ist, niemals am Telefon Geldgeschäfte abzuwickeln und persönliche Daten preiszugeben.

Merle Neufeld

