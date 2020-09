Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200917.2 Itzehoe: Fahrraddiebstahl während des Friseurbesuchs

Itzehoe (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Fahrraddiebstahl in der Itzehoer Innenstadt gekommen. Der Täter entwendete ein auffälliges, vollverchromtes Bike, Modell Beach-Cruiser, der Marke Schwinn.

Der Geschädigte hat am Mittwochnachmittag um 16:30 Uhr einen Friseursalon in der Bahnhofstraße aufgesucht. Er reiste mit seinem Fahrrad, einem Beach-Cruiser der Marke Schwinn an. Der Rahmen des Modells ist auffällig vollverchromt. Das Bike sicherte der 63-Jährige unmittelbar vor dem Salon mit einem Schloss. Als der Itzehoer gegen 17:00 Uhr zu seinem Velo zurückkehren wollte, stellte er den Diebstahl fest. Er suchte vergeblich die nähere Umgebung ab. Der Schaden beträgt etwa 370 Euro.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Itzehoe unter 04821 / 6020.

Jochen Zimmermann

