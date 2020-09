Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200917.4 Itzehoe: Fahrraddiebstahl in der Itzehoer Innenstadt

Itzehoe (ots)

Dienstagabend hat sich ein Fahrraddiebstahl in der Itzehoer Innenstadt ereignet. Der Dieb hat ein neuwertiges, komplett schwarzes Mountainbike der Marke Bulls entwendet.

Um 19:40 Uhr ist der Geschädigte in die Breite Straße in die Itzehoer Innenstadt gefahren. Bei der Commerzbank schloss er sein Fahrrad, ein neuwertiges und komplett schwarzes Mountainbike der Marke Bulls an. Nach etwa zwei Stunden, gegen 21:30 Uhr, stellte der 16-jährige Itzehoer den Diebstahl fest. Die Umgebung suchte er erfolglos ab. Der Täter erbeutete ein Bike im Wert von 1000EUR.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Itzehoe unter 04821 / 6020.

