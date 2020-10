Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lkw aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 02.10.2020, 13:00 Uhr bis zum 05.10.2020, 10:30 Uhr brachen Unbekannte einen Lkw in der Mundenheimer Straße auf. Der Lkw war zu dieser Zeit auf einem Parkplatz am Südweststadion geparkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Lkw gestohlen. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen

