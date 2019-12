Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0808 --Frau überfallen - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Stresemannstraße Zeit: 14.12.2019, 07:00 Uhr

Eine 25-jährige Frau ist am Samstagmorgen in Hemelingen überfallen worden, nachdem sie aus der Straßenbahn ausgestiegen war. Ein unbekannter Täter schlug und trat mehrfach auf sie ein und entriss ihr die Handtasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 25-Jährige stieg gegen 07:00 Uhr an der Haltestelle "Julius Brecht Allee" aus der Straßenbahn. Danach ging sie in Richtung Stresemannstraße und bemerkte, dass ihr ein Mann folgte. Kurz nachdem sie in die Stresemannstraße eingebogen war, hielt der Unbekannte sie plötzlich fest, drückte sie an sich und forderte sie auf, sich auszuziehen. Danach zog er sie zu Boden und trat und schlug mehrfach auf sie ein, unter anderem auch gegen den Kopf. Eine Zeugin kam hinzu und schrie ihn an, dass er aufhören solle. Daraufhin entriss er der 25-Jährigen noch die Handtasche und flüchtete. Die Frau musste nach dem Überfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Bremen ermittelt wegen Raubes und eines versuchten Sexualdeliktes und sucht jetzt Zeugen, die die Tat, oder in der näheren Umgebung möglicherweise einen Mann gesehen haben, auf den folgende Beschreibung zutrifft:

- Etwa 20 bis 25 Jahre alt - Schlanke Statur - 170 bis 180 cm groß - Helle Haare - Er trug Jeans, Turnschuhe und eine graue, hüftlange Bomberjacke - Er sprach akzentfreies Deutsch

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 3623888 entgegen.

