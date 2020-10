Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verfolgungsfahrt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 21.10.2020, gegen 16:30 Uhr, kam es zu einer Verfolgungsfahrt mit einem unbekannten Motorradfahrer. Dieser war mit seinem Kraftrad auf der Freiburger Straße (B3), in Richtung Weil am Rhein, unterwegs. Nachdem dieser in die Weinbergstraße abgebogen war, erblickte er die Polizei. Daraufhin beschleunigte er sein Kraftrad und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Bodenseestraße. An dem Kraftrad war kein Kennzeichen angebracht. In der Weinbergstraße überholte der Krad-Fahrer einen weißen Kastenwagen über den rechten Gehweg und gefährdete außerdem eine Frau, die mit ihren zwei Kindern auf dem Gehweg unterwegs war. Der Fahrzeugführer soll eine schlanke Figur besitzen, eine graue Jacke sowie eine schwarze Hose getragen haben und einen Helm mit schwarzem Visier aufgehabt haben. Weiter soll es sich um ein schwarz-gelbes Kraftrad gehandelt haben.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen und weitere Geschädigte, die weitere Hinweise zum Fahrzeugführer oder zum Fahrzeug geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer und Thorsten Becker

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell