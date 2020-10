Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Weingarten: Wechselfallendiebstahl zum Nachteil eines 81-Jährigen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 15.10.2020, gegen 13:30 Uhr wurde ein 81-jähriger Mann in seinem Fahrzeug sitzend auf dem Parkplatz des Breisgau- Centers im Gewerbegebiet Haid von einem Mann angesprochen. Dieser bat ihn, ihm eine zwei Euro Münze für den Einkaufswagen zu wechseln. Während der Geschädigte seine Geldbörse öffnete, griff der Tatverdächtige mit der rechten Hand über diesen in Richtung des Armaturenbretts auf dem Kleingeld lag. Währenddessen wurden vermutlich mit der linken Hand unbemerkt 300 Euro aus dem Geldbeutel entnommen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, 35 Jahre alt, arabisches Aussehen, 175 - 180 cm groß, dickliche Statur, schwarze kurze Haare, keine Brille und ungepflegtes Erscheinungsbild. Er sprach schlecht Deutsch, trug eine graue Tuchjacke, ein weißes Hemd und eine Corona-Schutz-Maske.

Der Polizeiposten Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zum Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer: 0761 4014280 oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg- Süd (0761 882 4421) zu melden.

