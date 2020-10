POL-FR: Weil am Rhein: Verdächtiges Ansprechen eines Kindes - Zeugensuche

Polizeipräsidium Freiburg

Am Donnerstag, 22.10.2020, gegen 8 Uhr, soll ein Mädchen auf dem Schulweg in der Bläserstraße von einem unbekannten Autofahrer angesprochen worden sein. Hierbei soll das Mädchen durch den Mann aufgefordert worden sein, in das Fahrzeug einzusteigen. Das Mädchen reagierte völlig richtig und ging weiter, woraufhin der Mann wegfuhr.

Es soll sich um ein silbernes Auto gehandelt haben. Der Mann soll schwarz-braunes Haar und ein etwas rundlicheres Gesicht gehabt haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, denen das Fahrzeug oder der Mann ebenfalls aufgefallen waren. Wertvolle Hinweise, wie Sie ihr Kind auf eine solche Situation vorbereiten können erhalten Sie auch unter www.ppfreiburg.polizei-bw.de.

