Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer bei Unfall in Vorhalle schwer verletzt

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 26.08.2020, kam es zu einem Unfall in Vorhalle. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr dort eine 46-Jährige gegen 20:45 Uhr in ihrem Audi die Brüninghausstraße aus Richtung Vorhaller Weg in Richtung Vorhaller Bahnhof. Als sie nach links in Richtung Bahnhof abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorroller, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Der 30-jährige Fahrer stürzte und blieb schwerverletzt liegen. Rettungskräfte brachten ihn wenig später in ein Hagener Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (sh)

