Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit Pedelec-Fahrer in Vorhalle - Kopfverletzung durch Helm verhindert

Hagen (ots)

Am Dienstag, 25.08.2020, kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Unfall auf der Weststraße. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 60-Jähriger die Westpreußenstraße entlang, um an der Weststraße in Richtung Wetter abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pedelec-Fahrer, der die Weststraße in Richtung Hagen befuhr. Der VW-Fahrer versuchte noch zu bremsen, konnte einen Unfall jedoch nicht verhindern. Die Front des PKW touchierte das Fahrrad und dessen 51-jähriger Fahrer stürzte zu Boden. Er verletzte sich dabei leicht. Vermutlich verhinderte der Fahrradhelm, den er trug, schwerere Kopfverletzungen. Der Mann aus Wetter wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell