Polizei Hagen

POL-HA: Mutmaßlicher Fahrer nach Unfall in der Straße Am Ringofen ermittelt

Hagen (ots)

Am vergangenen Freitag kam es zu einem Unfall mit einer Schwerverletzen in der Straße Am Ringofen. Der Fahrer des Jeeps flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungsarbeiten des Hagener Verkehrskommissariats konnte jetzt der mutmaßliche Fahrer festgestellt werden. Es handelt sich um einen 29-jährigen Mann aus Gelsenkirchen. Das Auto war nicht gestohlen, jedoch besaß der 29-Jährige keinen Führerschein. Die Ermittlungen dauern an. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell