Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Vereinsheim am Sportpark

Hagen (ots)

Am Montag, 24.08.2020, erwartete den Leiter eines Sportvereins in der Straße Am Sportpark eine böse Überraschung. Ein Fenster des Gebäudes lag samt Rahmen im Innenraum des Vereinsheimes. Splitter des Glases waren überall verteilt. Offenbar kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Einbruch. Die Täter schlugen nach ersten Erkenntnissen zwischen 15:00 Uhr und 08:40 Uhr zu. Was genau gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auffällig waren jedoch drei Unbekannte, die sich einige Tage vor der Tat trotz eines Platzverweises durch den Vereinsleiter nur widerwillig von dem Gelände entfernten. Die Polizei schließt nicht aus, dass diese Personen in den Einbruch verwickelt seien könnten. Die Kripo nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

