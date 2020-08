Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit einem Verletzten in Haspe

Hagen (ots)

Am Montag, 24.08.2020, kam es zu einem Unfall auf der Berliner Straße. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr diese eine 41-Jährige gegen 16:40 Uhr in ihrem Opel in Richtung Rehstraße entlang. Ein BMW kam ihr zu diesem Zeitpunkt entgegen. Dessen 67-jähriger Fahrer bog vor der 41-Jährigen plötzlich nach links in Richtung eines Baumarktes ab. Die Opelfahrerin leitete eine Vollbremsung ein, konnte den darauffolgenden Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dafür musste die Polizei die Kreuzung für kurze Zeit absperren. Der BMW-Fahrer verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn wenig später in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (sh)

