Polizei Hagen

POL-HA: Raub am Hagener Hauptbahnhof - Täter flüchten

Hagen (ots)

Am Montag, 24.08.2020, kam es zu einem Raub in der Nähe des Hauptbahnhofes. Dort ging nach bisherigen Ermittlungen ein 27-Jähriger gegen 03:50 Uhr die Straße Am Hauptbahnhof in Richtung Berliner Platz entlang. Hier wurde er von zwei Männern von hinten angesprochen. Einer von ihnen ergriff kurz darauf die Handgelenke seines Opfers. Der zweite Täter entnahm Bargeld, einen zweistelligen Betrag, aus der Hosentasche des Mannes. Anschließend liefen beide in Richtung Altenhagener Brücke davon. Beide Räuber werden als männlich beschrieben und hatten ein südländisches Aussehen. Einer war zirka 40 Jahre alt, 160 cm groß und dünn. Er trug eine schwarze Jacke und eine Jeans. Der zweite Täter wird als 170 cm groß und dick beschrieben. Er war zirka 45 Jahre alt, trug eine Glatze und einen Bart. Auffällig war seine rote Oberbekleidung. Der 27-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die Kriminalpolizei bittet jetzt um Hinweise. Wer hat etwas gesehen oder kann Angaben zu den Tatverdächtigen bzw. deren Aufenthaltsort machen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

