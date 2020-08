Polizei Hagen

POL-HA: 68-Jähriger leistet nach Unfallflucht Widerstand

Hagen (ots)

Am Samstag, 22.08.2020, kam es zu einer Widerstandshandlung am Remberg. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 14:45 Uhr ein 68-Jähriger auf seinem Pedelec die Rembergstraße entlang. Dieser war offenbar nicht damit einverstanden, wie ein 36-Jähriger seinen BMW dort geparkt hatte. Im Vorbeifahren wies er lautstark darauf hin und tat sein Missfallen kund. Dabei touchierte er den geparkten PKW und fiel auf dessen Motorhaube. Da ein Schaden am Pedelec und dem BMW entstand, sollte die Polizei hinzu gezogen werden. Der Radfahrer wurde verbal ausfallend und kündigte an, dass ihm der Unfall gleichgültig sei. Danach setzte er seine Fahrt fort. Anhand der Personenbeschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung den Mann rasch stellen. Im Verlauf der Unfallaufnahme beleidigte der 68-Jährige die Beamten und seinen Unfallgegner. Er kam den Polizisten unangebracht nahe und kündigte anschließend an, dass er die Örtlichkeit verlassen werde. Auch im nach mehrfachen Anweisungen weigerte sich der Mann, stehen zu bleiben. Als die Beamten ihm Handfesseln anlegen mussten, setzte sich der Hagener zur Wehr. Dabei verletzten sich ein Beamter, sowie der 68-Jährige leicht. Der Mann wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen den Randalierer wurden Anzeigen wegen Unfallflucht, Widerstand und Beleidigung vorgelegt. (sh)

