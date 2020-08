Polizei Hagen

POL-HA: Regelverweigerer spukt über Bäckereitresen

Hagen (ots)

Am Freitagvormittag kam es in einer Hagener Bäckereifiliale zu einem völlig unnötigen und unverständlichen Vorfall.

Ein 24 jähriger Mann betrat die Bäckereifiliale, ohne den erforderlichen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Die 30 jährige Verkäuferin erinnerte den Mann höflich, aber bestimmt daran, den M-N-Schutz anzulegen oder das Geschäft zu verlassen.

Darüber regte er sich so auf, dass er die Angestellte mit zahlreichen, nicht druckfähigen Beleidigungen überzog, die deutlich unter die Gürtellinie gingen. Doch damit nicht genug. Der Mann spuckte über den Tresen in Richtung der Angestellten, ohne sie zu treffen. Das Geschäft verlies er unter Abgabe von weiteren Beleidigungen und zwei erhobenen Mittelfingern als Abschiedsgruß.

Der nicht aus dem europäischen Raum stammende Mann wurde von der Polizei in der Nähe der Bäckerei angetroffen. Er verstand nicht, warum er in der Bäckerei nichts kaufen konnte und regte sich weiter über die Angestellte auf. Die Erklärung zu seinem Verhalten wird ihm nun schriftlich in Form einer Strafanzeige übermittelt.

