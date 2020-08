Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz Kontrollen der Polizei Hagen im Bahnhofsbereich

Hagen (ots)

Auch in dieser Woche führten Beamte der Polizei Hagen verstärkte Kontrollen im Bahnhofsbereich durch. Insgesamt leiteten die Polizisten in dieser Woche 21 Strafverfahren ein. Gezählt werden konnten zahlreiche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetzt - sieben Mal Amphetamine, acht Mal Cannabis/Marihuana, einmal Heroin. Zudem konnten drei Strafverfahren eingeleitet werden, bei denen die kontrollierten Personen verbotene Waffen mit sich führten, darunter Schlagringe sowie Messer. In einem Fall wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl/ Hehlerei eingeleitet, in dem Verfahren wurde Diebesgut (Tabak und hochwertige Messer) durch die Polizeikräfte sichergestellt.

Ein Hagener, der erst vor wenigen Tagen aus der Haft (wegen Rauschgiftdelikten) entlassen wurde, konnte am Donnerstag zudem direkt vor der Polizeiwache mit Marihuana angetroffen werden, während er auf eine Angehörige wartete. (ra)

