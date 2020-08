Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb vorläufig festgenommen

Hagen (ots)

In der Mittelstraße wollte ein 22-Jähriger am Donnerstag gegen 13 Uhr in einem Elektromarkt ein hochwertiges Notebook stehlen. Der Mann hatte das Gerät aus der Verpackung genommen und in seine Tasche gesteckt. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahlversuch und sprach ihn an, bevor er den Kassenbereich passierte. Es stellte sich heraus, dass der 22-Jährige auch in anderen Geschäften Ware, unter anderem Lebensmittel und Kleidung, entwendet hatte. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, nahm ihn die Polizei vorläufig fest. Der Mann erhält eine Strafanzeige. (ra)

