POL-HA: Fünf Personen stürzen nach Unfall in Linienbus

Fünf Personen stürzen nach Unfall in Linienbus

Hagen

Am Donnerstag, 20.08.2020, kam es zu einem Unfall in der Innenstadt. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 16:30 Uhr ein Linienbusfahrer (36) von einer Haltestelle in der Körnerstraße Ecke Neumarktstraße an. Nach wenigen Metern kam es aus ungeklärter Ursache zu einer Kollision, als ein 45-jähriger Renaultfahrer in die Neumarktstraße abbiegen wollte. Der Busfahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Durch das Bremsmanöver stürzten fünf Fahrgäste (49, 49, 62, 70, 79) im Bus, die sich alle leicht verletzten. Vier Personen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Busspur in Fahrtrichtung Hauptbahnhof auf Grund der zahlreichen Einsatzfahrzeuge komplett gesperrt. Es kam zu minimalen Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie es zum Unfall kommen konnte. (sh)

