Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst deckt über 50 Verstöße in acht Stunden auf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hagen (ots)

Gemeinsam mit Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern, den Auszubildenden der Polizei, nahm sich der Hagener Verkehrsdienst am Mittwoch, 19.08.2020, den Verkehr auf der Elseyer Straße und der Preußerstraße vor. Zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr stellten sie dabei über 50 Verstöße fest. Insgesamt arbeiteten 16 Beamtinnen und Beamte, davon sechs in Ausbildung, in den Kontrollstellen mit. An der Elseyer Straße gingen den Beamten neben 13 Fahren, die zu schnell unterwegs waren, auch zwei Drogenfahrten ins Netz. Sieben Fahrer telefonierten im Auto, acht waren nicht angeschnallt. Neben mehreren weiteren Verstößen fiel den Beamten auch ein LKW ins Auge. Die Ladefläche war derart überfüllt, dass trotz des falsch gespannten Netzes jederzeit Gegenstände hätten herausfallen können. Dazu lagen, ebenfalls ungesichert, hinter dem Führerhaus große Holzblöcke und ein Brecheisen. Der Fahrer erhielt, wie zwei weitere Fahrzeugführer, eine Anzeige wegen fehlender Landungssicherung. An der zweiten Kontrollstelle, der Preußerstraße, ergänzten die Polizistinnen und Polizisten ihre Liste um drei weitere Handyverstöße, Anzeigen wegen Ladungssicherung, Gurt- und Geschwindigkeitsverstöße. Der Schnellste, ein Mercedesfahrer, wurde bei erlaubten 50 km/h mit 82 km/h gemessen. Ihn erwarten neben einer Anzeige vier Wochen Fahrverbot. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell