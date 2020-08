Polizei Hagen

POL-HA: 28-Jähriger fährt mehrfach in Verkehrskontrollen

Hagen (ots)

Ein 28-Jähriger geriet an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in Verkehrskontrollen der Polizei Hagen. Der Mann war zunächst am Mittwoch in Elsey angehalten worden. Hierbei stellte sich heraus, dass er vor der Fahrt Alkohol konsumiert hatte. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Zudem führte er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem Hagener wurde Blut abgenommen, die Weiterfahrt wurde ihm bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt und er erhielt eine Anzeige.

Als der Verkehrsdienst am Donnerstag in der Straße Am Karge in Haspe Geschwindigkeitskontrollen durchführte, wurde der 28-Jährige gegen 17:30 Uhr erneut mit seinem Roller angehalten und kontrolliert. Auch an diesem Tag hatte er vor der Fahrt Alkohol getrunken. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Zudem stand er immer noch - oder schon wieder - unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Im Rahmen von Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass der Hagener bereits wenige Wochen zuvor wegen Trunkenheit im Verkehr aufgefallen ist. Der 28-Jährige musste erneut eine Blutprobe abgeben. Er erhält eine weitere Anzeige und der Führerschein wurde in amtliche Verwahrung genommen. Zudem muss er mit einer nicht unerheblichen Geldstrafe rechnen.

