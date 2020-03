Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoknacker unterwegs

Hemer (ots)

BMW ausgeschlachtet In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter einen an der Königsberger Straße abgeparkten weißen BMW 1 er auf und demontierten fest eingebaute Teile der Inneneinrichtung (Armaturenbrett, Lenkrad und Mittelkonsole). Damit nicht genug: Teile der Fahrzeugfront wie die Stoßstange mit Nummernschild, Scheinwerfer, Motorhaube und Kühler wurden ebenfalls mitgenommen. Das Kennzeichen MK-AK 1412 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der Wert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem/den Tätern und insbesondere dem Fahrzeug zum Abtransport der Fahrzeugteile nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 02372 9099-0) entgegen.

