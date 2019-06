Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach Unfallflucht gestellt - Verdächtiger soll auch Kinder anzüglich angesprochen haben

Röbel (LK MSE) (ots)

Heute Nachmittag ist es kurz nach 13:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Röbeler Supermarktes zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Der Geschädigte - Fahrer eines Nissans - erstattete Anzeige im Polizeirevier Röbel. Er konnte dabei konkrete Angaben zum Fahrzeug des Unfallverursachers machen.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Unfallflüchtige in seinem Mercedes in der Straße des Friedens in Röbel durch die Beamten gestellt werden. Der Beschuldigte - ein 62-Jähriger aus Sachsen-Anhalt - hatte einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurden sein Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt.

Während der Anzeigenaufnahme erschienen zwei Mädchen im Revier. Sie gaben an, heute auf dem Verbindungweg zwischen Bahnhofstraße und dem Parkplatz einer Schule von einem Mann aus einem Mercedes heraus mit sexuellem Hintergrund angesprochen worden zu sein.

Wie sich für die Beamten herausstellte, passten die Beschreibungen der Jugendlichen zum Auto, Kennzeichen und zum Mann selbst zu dem 62-Jährigen, der gerade wegen der Verkehrsunfallflucht zur Anzeigenaufnahme auf dem Revier war.

In der Zwischenzeit wurde der Polizei ein weiterer Fall bekannt, in dem ein Mädchen auf ähnliche Art mit sexuellem Hintergrund von dem Tatverdächtigen angesprochen worden sein soll.

Die bisher bekannten Geschädigten sind im Alter von zwölf bis 17 Jahren.

Aufgrund des Schutzbedürfnisses der minderjährigen Opfer werden keine weiteren Details genannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, Trunkenheitsfahrt sowie des Verdachts der Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger aufgenommen.

