Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Hohenlimburger Blumengeschäft

Hagen (ots)

Am Montag, 24.08.2020, bemerkte eine Polizeistreife gegen 00:50 Uhr eine blinkende Alarmanlage an einem Gebäude im Gotenweg. Die Beamten forderten Verstärkung an und umstellten das Gebäude, um mögliche Täter an der Flucht zu hindern. Anschließend konnten die Polizisten das Geschäft mit dem Inhaber betreten und durchsuchen. Es stellte sich heraus, dass die Einbrecher versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Es gelang den Tätern jedoch nicht, in das Gebäude vorzudringen. Wann genau sich die Einbrecher am Fenster zu schaffen machten, steht noch nicht fest. Vermutlich schlugen sie zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Montag, 00:50 Uhr zu. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. Die Kripo hat die Ermittlungen ausgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell