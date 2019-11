Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Auffahrunfall auf der Eichholzstraße

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch fuhr eine 25-jährige Gevelsbergerin auf der Eichholzstraße hinter dem VW UP einer 29-jährigen Gevelsbergerin in Richtung Wetter. An der Einmündung zur Wittener Straße mussten beide Fahrzeugführerinnen an der dortigen Ampel halten. Beim Anfahren rollte der Golf der 25-Jährigen auf den VW UP auf. Durch den Aufprall verletzte sich die UO-Fahrerin leicht und sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

