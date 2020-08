Polizei Hagen

POL-HA: Busspur benutzt, um an roter Ampel vorbeizufahren

Hagen (ots)

Am Freitag, 21.08.2020, warteten Hagener Zivilpolizisten gegen 13:30 Uhr in ihrem Dienstwagen in einer Autoschlange auf der Heinitzstraße in Richtung Innenstadt. Vor und hinter ihnen befanden sich im Nachmittagsverkehr diverse weitere Fahrzeuge vor einer roten Ampel. Plötzlich fuhr ein VW über die Busspur der Haltestelle "Landgericht", überfuhr so die Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage und scherte wieder auf die Fahrbahn in Richtung Innenstadt ein. Die Zivilbeamten fuhren dem Verkehrssünder nach und hielten ihn am Sparkassenkarree an. Der 34-Jährige zeigte sich uneinsichtig. Er habe es eilig und zudem hätte ein Bus auch fahren dürfen. Der Autofahrer erhielt eine Anzeige und muss mit einem Fahrverbot, Bußgeld und Punkten im Fahreignungsregister rechnen. (sh)

