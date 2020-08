Polizei Hagen

POL-HA: Nachtrag zur Pressemeldung "Tötungsdelikt in Hilchenbach - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Siegen, sowie der Polizei Hagen"

Hagen (ots)

Der 20-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen am heutigen Dienstag (25.08.2020) dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft an. Der 20-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zum Hintergrund und genauen Art und Weise der Tatbegehung dauern an. (sh)

