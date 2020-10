Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Brand in Hausflur

Am 24.10.2020, kurz vor 12 Uhr, kam es zu einem Einsatz der Polizei und Feuerwehr, weil ein bislang unbekannter Täter im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Winzler Straße in Pirmasens Werbeprospekte in Brand setzte. Dadurch geriet auch ein dort abgestellter Kinderwagen in Brand. Das Feuer wurde schnell entdeckt und dessen Ausbreitung durch einen Kochtopf mit Wasser rechtzeitig eingedämmt. Die Feuerwehr war mit zehn Mann im Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

