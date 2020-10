Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Verkehrsunfall mit Flucht

PI Pirmasens (ots)

Am Abend des 23.10.2020, gegen 18:50 Uhr, parkte eine 27-jährige Frau aus Pirmasens ihren Opel Corsa mit ROK-Kennzeichen in der Pestalozzistraße, auf dem Parkplatz gegenüber des "Banana-Building". Als sie am 24.10.2020, kurz nach 09 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro hinten rechts fest.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell