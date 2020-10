Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am Freitagmittag zwischen 13:45 Uhr und 14:10 Uhr wurde eine 70-jährige Frau Opfer eines Taschendiebstahls. Der Geschädigten wurde während eines Einkaufs in einem Geschäft in der Fußgängerzone ihre Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag aus dem getragenen Rucksack entwendet. Der hierdurch entstandene Gesamtschaden liegt bei ca. 120 EUR. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen der Tat bzw. erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de | pizw

