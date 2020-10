Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsversuch

Zweibrücken (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in den Gebäudekomplex der ehemaligen Diskothek A8 in der Contwigerhangstraße gemeldet. Es stellte sich heraus, dass eine mittels Holzplatten gesicherte Tür aufgebrochen wurde. Da das Gebäude derzeit nicht genutzt wird, kann der genaue Tatzeitraum nicht näher eingegrenzt werden, dürfte aber im Laufe der letzten Tage oder sogar der Nacht von Donnerstag auf Freitag liegen. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet, weshalb momentan von einem Einbruchsversuch ausgegangen wird. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de | pizw

