Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchdiebstahl

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum Freitag kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Autohaus in der Gewerbestraße. Durch den/die Täter wurde seitlich am Gebäude ein Rollladen aus der Halterung gerissen und ein Fenster zu einem Büroraum aufgehebelt. In der Folge wurde der Büroraum durchwühlt und ein geringwertiger zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1800 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de | pizw

