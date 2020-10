Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Pirmasens (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 24.10.2020 gegen 00:23 Uhr wurde in der Winzler Straße in Pirmasens ein 28-Jähriger Mann auf seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnte durch Beamte der Polizei Pirmasens Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest brachte schnell Klarheit. Es konnte festgestellt werden, dass der 28-Jährige unter Einfluss von Amphetamin stand. Zum Zwecke der Blutentnahme musste er die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell