Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 24.10.2020 gegen 01:00 Uhr wurde durch die Polizei Pirmasens in der Bottenbacher Straße in Pirmasens ein Volkswagen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem 33-Jährigen Fahrer Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Der Fahrer musste die Beamten zum Zwecke der Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle begleiten. Auf den 33-Jährigen Pirmasenser kommt nun ein Ermittlungs-verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |pips

