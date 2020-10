Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerlastkontrollen auf der Bundesstraße 10

Hinterweidenthal - Bundesstraße 10 (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 22.10.2020, auf Freitag, dem 23.10.2020, wurde von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Dahn das bestehende Nachtfahrverbot für LKW auf der Bundesstraße 10 überwacht. Bei der Vielzahl an kontrollierten Fahrzeugen konnten mehrere Verstöße festgestellt werden. Hierbei ging es unteranderem um Verstöße gegen das bestehende Nachtfahrverbot, unzulässiges Überholen als auch Verstöße gegen die bestehenden Lenk- und Ruhezeiten. Gegen die Betroffenen Fahrzeugführer wird nun eine entsprechende Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten-Anzeige bei der zuständigen Bußgeldstelle in Vorlage gebracht. /pidn

