Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Gaststätte

Zweibrücken (ots)

Am 23.10.2020, gegen 02.20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Poststraße. Drei dunkel gekleidete Männer waren in das Gebäude eingedrungen, hatten dort verschiedene Behältnisse aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Täterhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell