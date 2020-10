Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei versuchte Einbrüche

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 03:20 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein 3 Meter hoch gelegenes Fenster einer Gaststätte in der Alleestraße 50 auf. Dadurch wurde Alarm ausgelöst und die Täter flüchteten. Die Schadenshöhe am Fenster beträgt circa 300 Euro. Im Zeitraum von Dienstag, 09:00 Uhr, bis Mittwoch, 13:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Immobiliengeschäftes in der Friedhofstraße 15 aufzuhebeln, was allerdings misslang. Die Beschädigungen an der Tür belaufen sich auf circa 200 Euro. Ebenfalls zwischen Dienstag und Mittwoch, 20:00 Uhr bis 17:10 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Tür einer in Renovierung befindlichen Wohnung im 2. Obergeschoß in dem Mehrfamilienhaus Nr. 4 in der Waisenhausstraße aufzuhebeln. Es ist nicht bekannt, ob die Täter in der Wohnung waren. Entwendet wurde nichts. Der Schaden an der Tür beläuft sich hier auf geschätzte 100 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbruchsversuchen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

