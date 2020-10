Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen

Diebstahl an Fahrzeug

Zweibrücken

In der Nacht zum Freitag wurden zwischen 22 Uhr und 8 Uhr zwei Auslieferfahrzeuge von Essenslieferdienste, welche unter der Gottlieb-Daimler-Brücke in der Lützelstraße geparkt waren beschädigt. An einem blauen VW Lupo wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. An einem grauen Toyota Aygo wurde ebenfalls die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und zudem der Außenspiegel beschädigt. Da keine Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet wurden und die Innenräume vom Täter augenscheinlich nicht angegangen wurden, wird in diesen beiden Fällen von Sachbeschädigungen ausgegangen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1600 EUR.

Ein weiterer Fall ereignete sich zwischen Montagabend und Samstagmorgen. Hier wurde ein ebenfalls dort geparkter blauer 3er BMW am Kotflügel, dem Außenspiegel und der Rückleuchte mutwillig beschädigt und das hintere Kennzeichen entwendet. Der Gesamtschaden dürfte hier bei ca. 1000 EUR liegen. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de | pizw

