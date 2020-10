Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Kfz

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum Freitag kam es um 03:30 Uhr in der Sickingerhöhstraße, Ortsausgangs Richtung Oberauerbach, zu einem Diebstahl aus einem grauen Ford Kuga. Die Geschädigte selbst wurde durch Geräusche auf den Pkw-Aufbruch aufmerksam. Nachdem sie am Wohnhaus den Rollladen hochgezogen hatte, konnte sie 2 Personen erkennen, die dann in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Der Pkw wurde von den Tätern auf unbekannte Weise geöffnet und aus der Mittelkonsole ein USB-Ladeadapter im Wert von ca. 10 EUR entwendet. Beide Täter unterhielten sich in einer osteuropäischen Sprache. Beide trugen dunkle Bekleidung, waren ca. 175 cm groß und ca. 25-35 Jahre alt. Ein Täter hatte eine normale Statur und eine Glatze. Der Zweite war von der Statur her eher schmal und hatte kurzes, braunes Haar. Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de | pizw

