Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallbeteiligter weitergefahren

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) Am Donnerstag, gg. 19.10 Uhr kam es in Sarstedt an der Kreuzung Nordring/Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Sarstedter fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Giften. An der Kreuzung fuhr er an einem anderen Pkw, der nach rechts in Richtung abbiegen wollte, vorbei. Hierbei streifte er das Fahrzeug. Der Unfallverursacher blieb stehen, sein Unfallgegner aber bog in Richtung Ruthe ab und fuhr weiter. Es ist zu vermutlich, dass er den Unfall gar nicht bemerkt hat. Der Fahrer des beschädigten Pkw wird gebeten sich bei der Polizei Sarstedt zu melden, Tel.: 05066/9850.

