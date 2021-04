Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Straßenlaterne bei Unfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Höxter (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführt hat in der Zeit von Montagabend, 05.04.2021, bis Donnerstagabend, 08.04.2021, am Nikolausplatz in Höxter-Ottbergen eine Straßenlaterne beschädigt. Auf Grund der Sperrung der B64 am Bahnübergang nutzten viele Verkehrsteilnehmer die Strecke widerrechtlich als Ausweichstrecke. Auf Grund der Spuren ist davon auszugehen, dass der Fahrer eines LKW oder eines anderen höheren Fahrzeugs gegen die Laterne gefahren ist. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei, 05271 9620, bittet um Hinweis auf den Verursacher. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell