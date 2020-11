Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Dieb gesehen?

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Mehrere Flaschen Parfum hat ein Unbekannter am Donnerstagvormittag aus einem Drogeriemarkt in der Eisenbahnstraße entwendet. Das Parfum dürfte einen Wert von mindestens 190 Euro haben. Als eine Mitarbeiterin den Diebstahl bemerkte, sprach sie den Mann an. Der Dieb gab Fersengeld und flüchtete mit der Beute in Richtung Bahnhof. Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos. Zeugen gaben an, dass der Mann einen auffallend großen Rucksack trug. Der Verdächtige hat dunkle Hautfarbe und ist circa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß. Er war mit einem blauen Strickpullover und einer blauen Jeans bekleidet. Außerdem hatte er eine Kappe auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

