POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall wegen Handy

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagmittag, 25.06.2020, auf der B 34 in WT-Waldshut in Höhe des Lonza-Gewerbeparks. Kurz vor 15:00 Uhr war ein 25-jähriger VW-Fahrer einem BMW ins Heck gefahren. Wie er einräumte, hatte er gerade eine Nachricht auf seinem Handy gelesen und deshalb den Rückstau vor der Ampel zu spät bemerkt. Ein im BMW mitfahrendes Kleinkind wurde vorsichtshalber zur Untersuchung in eine Praxis gebracht. Es blieb unversehrt. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 2000 Euro je Fahrzeug.

